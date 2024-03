LENTINI (SIRACUSA) – Agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato un 52enne per ricettazione. Durante un controllo, lo hanno fermato alla guida di un’auto nella strada provinciale 69, nei pressi di contrada Dagala. Nell’auto sono stati trovati 11 sacchi contenenti 250 chili di arance dei quali il 52enne non sapeva giustificare la provenienza. Le arance, probabilmente rubate, saranno devolute in beneficenza a un Ente caritatevole della zona.