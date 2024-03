Lavori gratis e Rolex per i cantieri contro il dissesto idrogeologico

MESSINA – La guardia di finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone (due poste ai domiciliari, la terza ha la misura interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione), indagate, a vario titolo, per una serie di fatti corruttivi nell’ambito dell’aggiudicazione e dell’esecuzione di appalti, promossi dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia. Ai domiciliari è stato posto anche l’attuale consigliere comunale di Messina, Maurizio Croce, che era candidato a sindaco nelle ultime elezioni amministrative con il Centrodestra ed ex commissario per il dissesto idrogeologico. L’indagine scaturisce dal controllo disposto dal Prefetto di Messina, nel cantiere dei lavori di “riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina”.

L’indagine è scaturita dal controllo disposto dal prefetto di Messina nel cantiere dei lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina. E’ emerso che il gestore e rappresentante di fatto dell’impresa esecutrice, cui risultava affidato il cantiere, era stato indagato in passato per traffico di influenze illecite, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosi, nell’ambito di indagini della Dda di Catanzaro. I militari, approfondendo le indagini, hanno scoperto il coinvolgimento di pubblici ufficiali in accordi illeciti col gestore dell’impresa esecutrice dei lavori.

E’ stato scoperto un rapporto privilegiato, consolidatosi nel tempo, tra il vertice della struttura commissariale e il rappresentante legale dell’impresa esecutrice dei lavori. Quest’ultimo, per ottenere una più favorevole e veloce gestione delle fasi esecutive dell’appalto e per garantirsi future commesse pubbliche, in accordo con il vertice della struttura commissariale, prometteva ed erogava utilità varie ai funzionari incaricati di sovrintendere all’opera. In concreto, venivano effettuati lavori edili nelle abitazioni dei funzionari pubblici, per importi quantificati in circa 80 mila euro; nel caso del funzionario impiegato direttamente nella struttura commissariale, sono state pagate le tasse universitarie per un corso di laurea che il funzionario intendeva frequentare, per un valore di oltre 7 mila euro.

Lo stesso vertice della struttura commissariale, avendo preso parte a una competizione elettorale, aveva ricevuto dall’imprenditore, tramite un fidato intermediario, benefici economici sotto forma di finanziamenti illeciti della campagna elettorale per oltre 60 mila euro. Per scongiurare il rischio della ricostruzione della provenienza dei finanziamenti, l’imprenditore, attraverso un meccanismo di fatturazione per operazioni inesistenti, solo formalmente, intestate alla contabilità dell’appalto pubblico, aveva costituito la provvista finanziaria in capo ai responsabili di altre imprese, con le quali aveva ordinari rapporti economici, affidando loro il compito di effettuare i pagamenti a sostegno della campagna elettorale.

Ancora, il rappresentante di fatto della società affidataria dell’appalto ha acquistato un orologio Rolex Daytona del valore di oltre 20 mila euro alla persona che faceva da intermediario, e sempre a beneficio di quest’ultimo, ha eseguito lavori di ristrutturazione in un noto negozio di abbigliamento a Messina, per un valore di oltre 30 mila euro. Infine, sempre su richiesta del vertice della struttura commissariale, e, in questo specifico caso, con l’intermediazione di un’altra persona legata da rapporti di fiducia al commissario, la società appaltatrice ha realizzato lavori di messa in sicurezza in una rinomata struttura ricettiva privata per un importo di quasi 100 mila euro.

Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati impediti due tipi di truffa. La prima, la cosiddetta “truffa dei pali”, consistita nel collocare nel cantiere, sfruttando la difficoltà di rilevare la difformità tra il dato formale/progettuale e quello reale, un numero di pali inferiore rispetto a quello previsto dal progetto (ben 291 pali in meno), per ottenere un maggiore e indebito esborso di somme, a suo favore, per un valore di oltre 1.200.000 mila euro. La seconda è relativa invece al simulato conferimento a discarica di rifiuti provenienti dal cantiere Catarratti-Bisconte (terre e rocce da scavo), riguardante, di contro, materiale proveniente da un diverso cantiere gestito dalla società esecutrice dell’appalto pubblico e posto all’interno di un immobile di proprietà di un privato, in modo da consentire all’impresa di richiedere il rimborso a carico della stazione appaltante e ottenere il pagamento dello smaltimento realmente avvenuto anche dal committente privato. Sono in corso di esecuzione sequestri pari al profitto dei vari reati ascritti agli indagati, per l’importo complessivo pari a oltre 230 mila euro.