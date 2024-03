La marijuana col bollino nel market della droga

CATANIA – I carabinieri di Catania durante un servizio antidroga nel quartiere Villaggio Sant’Agata, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga un 43enne pregiudicato catanese. L’uomo aveva allestito un florido commercio di stupefacenti nella sua abitazione sita al 3° piano di una palazzina dove agli acquirenti sarebbe stato assicurato un variegato assortimento di stupefacente.

Nascondiglio della droga era un deposito al piano terra del palazzo. Dopo un servizio di osservazione è scattato il blitz durante il quale i carabinieri hanno trovato il pusher in casa con la sua famiglia, prima che iniziasse le consegne di droga ai suoi clienti. Durante la perquisizione sono state recuperate sul comodino della camera da letto, alcune dosi di cocaina già confezionate, mentre nella tasca di un giubbino poggiato su una sedia un involucro in cellophane termosaldato contenente altre dosi di marijuana.

Da qui la ricerca deposito della droga, infatti nel suo garage, tra le cianfrusaglie e gli attrezzi da pesca, nascondeva un involucro con circa 100 grammi di cocaina e una borsa con otto panetti di hashish del peso complessivo di quasi 900 grammi. I panetti erano ricoperti da un involucro con sopra un disegno raffigurante una donna in una piantagione di marijuana. Carabinieri hanno anche sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilance digitali e un quaderno con nomi e cifre verosimilmente riconducibili agli introiti dell’attività illecita. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo per il 43enne la misura cautelare della custodia in carcere.