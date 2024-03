Irregolarità edilizie: chiuso locale ad Acireale

ACIREALE (CATANIA) – Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Acireale, insieme al personale della polizia municipale, hanno effettuato la chiusura di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande del centro cittadino. Il provvedimento scaturisce dai controlli svolti dagli agenti che, in più circostanze, hanno riscontrato l’assidua presenza di numerosi pregiudicati.

Inoltre, acquisita la Scia e svolte le opportune verifiche negli uffici comunali, sono state riscontrate irregolarità a monte di natura edilizia, per le quali il Comune aveva, da tempo, emesso diffida per opere abusive su suolo pubblico e conseguente ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino, alle quali l’esercente non aveva ottemperato. Così, gli agenti hanno notificato all’esercente un “provvedimento di rigetto istanza per rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche e divieto di esercizio dell’attività”, comunicando, il divieto di esercizio dell’attività con cessazione immediata della stessa.