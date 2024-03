CATANIA – Il centro commerciale Etnapolis di Belpasso è stato parzialmente evacuato per precauzione a causa di un principio di incendio in un negozio in ristrutturazione al piano terra. Si è sprigionato molto fumo, ma le fiamme sono state subito spente e la situazione è rimasta sotto controllo. A fuoco per cause accidentali poco prima delle 17 sono andati alcuni scatoloni di cartone. Alle 18.30 il centro commerciale è stato riaperto al pubblico.