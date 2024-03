BRONTE (CATANIA) – La notte scorsa poco dopo le 23 i vigili del fuoco sono intervenuti a Bronte per un grosso incendio all’interno di una falegnameria. L’allarme è stato dato dagli stessi proprietari che hanno tentato, senza riuscirci, di spegnere le fiamme. I pompieri ci hanno messo ore per domarle, limitando i danni solo a una parte di termo copertura. Non risultano feriti o intossicati, ancora sconosciute le cause.