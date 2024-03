CATANIA – I poliziotti di Catania dopo una segnalazione telefonica, hanno sorpreso nell’ex struttura ospedaliera Vittorio Emanuele di via Plebiscito, un uomo intento a rubare alcuni infissi dalla struttura pubblica, alcuni dei quali già deposti in terra. Il malfattore identificato per un 32enne paternese, soggetto pluripregiudicato, è stato denunciato per tentato furto aggravato.