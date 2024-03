Giallo Falcidia, morto Vincenzo Morici

E’ morto ieri Vincenzo Morici, ex primario dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Aveva 73 anni. Ricoverato al policlinico di Catania per problemi polmonari, è deceduto per complicazioni. Morici, oltre alla fama di medico stimato e apprezzato, è balzato agli onori della cronaca per la tragedia familiare che l’ha accompagnato per diversi anni, il giallo catanese irrisolto sull’omicidio della moglie, la professoressa universitaria Antonella Falcidia, massacrata a coltellate nella loro casa in via Rosso di San Secondo a Catania il 4 dicembre 1993.

Il caso, archiviato una prima volta, fu riaperto clamorosamente 13 anni dopo per alcuni indizi emersi in seguito alla trasmissione di Carlo Lucarelli “Mistero in blu”. Indizi che portarono all’arresto proprio di Morici, finito sotto processo e assolto poi in primo e in secondo grado. La Procura generale non propose ricorso per Cassazione stabilendo che non fosse lui l’assassino della moglie. I funerali di Morici si terranno oggi alle 16.30 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes a Catania