Pusher in fuga nel palazzo di via Capo Passero

CATANIA – La polizia di Catania, durante controlli nel quartiere San Giovanni Galermo, in via Capo Passero ha notato due giovani che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga. Gli agenti sono scesi dall’auto e hanno iniziato un inseguimento per le scale di una delle palazzine di un complesso edilizio popolare. Durante la fuga, uno dei due giovani si è disfatto di una busta, recuperata dai poliziotti, contenente 43 dosi di cocaina.

Il giovane che si era disfatto della droga, passando attraverso una finestrella, è riuscito a salire una scala che lo ha condotto su una terrazza, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti sono però riusciti a bloccare l’altro giovane mentre tentava di nascondere dentro un bidone della spazzatura un’altra busta con altre 48 dosi di cocaina. Con sé il giovane, minorenne, aveva anche 80 euro. Dopo l’arresto, è stato disposto l’accompagnamento nel centro di via Franchetti.