Forbici alla gola, ma poi il rapinatore scappa 4 volte

Un cinquantottenne di origini palermitane è stato fermato per tentata rapina a Siracusa. Nel pomeriggio del 7 marzo in un arco di circa mezzora ci sono stati quattro assalti ad altrettanti negozi del centro: un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di forbici è entrato in un supermercato e puntando alla gola le lame contro una dipendente ha preteso la consegna dell’incasso. Un collega della cassiera si è però messo a urlare e lo ha fatto scappare.

Nel giro di pochi minuti altre tre tentate rapine sono state consumate ai danni di tabaccherie del circondario, con le stesse modalità. In un caso il malfattore ha afferrato alle spalle una cliente intenta a pagare e puntandole le forbici alla gola ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro. Puree in questi episodi le reazioni decise e tempestive degli esercenti lo hanno messo in fuga. Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi la polizia lo ha identificato e rintracciato all’interno di una comunità dove alloggiava da circa un anno. Per sicurezza aveva tentato di disfarsi degli indumenti indossati durante le tentate rapine, gettandoli dentro un bidone dell’immondizia; ma non è bastato.