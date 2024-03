MONTEROSSO ALMO (RAGUSA) – I carabinieri di Monterosso Almo hanno portato nel carcere di Ragusa un pregiudicato catanese di 68 anni colpito da un aggravamento della misura del divieto di dimora per ripetute minacce e aggressioni alla ex convivente e ad alcuni suoi familiari. Nell’ultimo episodio l’uomo, che in più circostanze aveva violato il divieto impostogli dal tribunale, è stato sorpreso dai militari mentre in preda all’ira vagava per le vie del paese armato di una motosega.