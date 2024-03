Evasione, fuga contromano e autoscontro: catturato a Librino

CATANIA – Incrociando la polizia catanese in viale Grimaldi, a Librino, una macchina con 4 persone a bordo ha effettuato una manovra a velocità sostenuta, immettendosi contromano lungo viale San Teodoro. La volante ha iniziato un inseguimento e in zona sono arrivati altri equipaggi. Nel corso della fuga la macchina ha tamponato due auto che stavano percorrendo l’opposto senso di marcia. La corsa è terminata sempre in viale Grimaldi, all’altezza di via del Maggiolino, dove il guidatore è sceso ed è scappato a piedi, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti all’interno. Erano tre minorenni, successivamente affidati ai rispettivi genitori. Nella macchina c’era il cellulare che il conducente aveva abbandonato nella fretta di fuggire, così gli agenti sono risaliti alla sua identità. Lo hanno così rintracciato a casa, dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari. E’ stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.