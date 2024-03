ENNA – La divisione anticrimine della polizia, sezione misure di prevenzione, della questura di Enna, ha dato esecuzione a un decreto di applicazione della sorveglianza speciale e ha confiscato beni mobili, immobili e conti correnti, a Salvatore Virzì, 31 anni, residente nel comune di Assoro, che è agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle operazioni di polizia “Caput Silente” e “Icaro”. Dalle indagini è emerso che stava programmando insieme a un’altra persona un’azione punitiva nella quale sarebbero state usate anche armi nei confronti di un presunto sodale per contrasti nell’ambito della gestione del traffico e spaccio di stupefacenti sul territorio. Le indagini di natura patrimoniale, invece, hanno permesso di accertare come l’uomo avesse nella sua disponibilità un patrimonio sproporzionato rispetto alle sua capacità economica lecita. La confisca ha riguardato due terreni, due auto, un conto corrente e un conto deposito.