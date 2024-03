Droga per 300.000 euro: corrieri calabresi presi a San Giovanni Galermo

CATANIA – Altro pesante colpo al fenomeno del traffico di droga sferrato dai carabinieri di Catania che hanno arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo due calabresi, un 25enne pregiudicato e una 30enne, trovati con quasi 4 chili di cocaina che, venduti al dettaglio, avrebbero fruttato circa 300.000 euro. Il blitz è scattato in seguito a un appostamento lungo la via Galermo. I carabinieri sono stati colpiti da una scena sospetta: una coppia non del luogo, a bordo di una Fiat Panda, era intenta a parlare con 10 ragazzi, in sella a 5 moto, che avevano accerchiato l’auto. Atteggiamento che ha lasciato presagire una scambio di droga.

E’ così scattata l’irruzione, durante la quale sono stati colti di sorpresa gli occupanti dell’auto, che non hanno avuto alcun margine di manovra per scappare. La coppia proveniva da Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Inevitabili le domande dei carabinieri sul motivo della loro trasferta a Catania. La ragazza alla guida a un certo punto è scoppiata in un pianto isterico, poi i militari hanno perquisito la macchina risultata noleggiata da un 58enne pregiudicato loro compaesano. Nel vano portabagagli della Panda, i carabinieri hanno notato come nella parte interna del portellone fosse stato ricavato un doppiofondo nel quale erano stipati i 3 panetti di cocaina. Nel giaccone indossato dal ragazzo, invece, i carabinieri hanno trovato 1.445 euro, molto certamente provento dell’attività di spaccio. I due sono stati condotti nel carcere di Catania Piazza Lanza.