Consiglio comunale shock: sì alle foibe, no alla Shoah

TRAPANI – Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato una mozione presentata dal consigliere Nicola Lamia (FdI) per commemorare le vittime delle foibe e nella stessa seduta ha bocciato l’emendamento presentato dalle consigliere Giulia Passalacqua e Marzia Patti (Pd) per estendere la proposta anche alle vittime dell’Olocausto. La votazione ha scatenato aspre polemiche. Il sindaco Giacomo Tranchida è intervenuto dissociandosi da quello che ha definito “un improvvisato e superficiale atteggiamento”. Anche l’Anpi Trapani stigmatizza la decisione: “Quanto accaduto lascia sconcertati. Una quasi totalità del consiglio che approva l’ordine del giorno in ricordo delle foibe e che ‘fugge’ con il voto o con l’abbandono dell’aula allorché le due consigliere propongono per ‘dare un completo senso della storia e della memoria’ di votare anche un ordine del giorno sui crimini nazifascisti della Shoah”.