Confindustria: a Catania comanda lady Coca Cola

CATANIA – Il consiglio generale di Confindustria Catania ha designato Maria Cristina Elmi Busi come candidata unica alla carica di presidente. Presidente di Sibeg, azienda che produce, imbottiglia e commercializza prodotti a marchio Coca Cola, attiva dal 1960 nella zona industriale del capoluogo etneo, con stabilimenti anche in Albania, Cristina Busi è la prima donna designata alla carica apicale dell’associazione etnea sin dalla sua costituzione nel 1926.

È stata vicepresidente di Confindustria Catania, presidente della sezione Alimentari, incarico che tuttora mantiene, e ha ricoperto ruoli di vertice in Associazione italiana industrie bevande analcoliche (Assobibe) e in Confindustria Albania. Dal dicembre scorso è presidente della Camera di commercio Italo-albanese. Attualmente è anche vicepresidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania. Così come prevede lo statuto dell’associazione, il consiglio generale esprimerà il proprio voto a favore dei vicepresidenti scelti della neo presidente designata il prossimo 23 aprile. L’assemblea generale dei soci, che ratificherà l’elezione del presidente e della sua squadra, si svolgerà entro il prossimo mese di maggio.