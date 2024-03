“Ci su i vaddia!”: ma il pusher ha i carabinieri alle spalle

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno ‘pizzicato’ un 18enne di Aci Sant’Antonio in piena attività di spaccio di droga in via Capo Passero. Il ragazzo stazionava sotto i portici del palazzo, proprio vicino a un portone d’ingresso condominiale, per garantirsi un’eventuale via fuga in caso di irruzioni delle forze dell’ordine, e si allontanava solo nei brevi attimi in cui raggiungeva la strada per ricevere l’ordinativo e il denaro dai clienti ai quali, subito dopo, consegnava la droga.

All’arrivo dei carabinieri, il 18enne si è illuso di poter fuggire, entrando nel palazzo e chiudendo dall’interno il portone con un chiavistello. Ma i militari avevano già predisposto un ulteriore equipaggio dentro allo stabile, riuscendo in questo modo a sorprenderlo alle spalle proprio mentre con la ricetrasmittente stava avvertendo il suo ‘entourage’: “Ci su i vaddia! Ci su i vaddia!”. Il giovane è stato bloccato dai militari, nonostante il tentativo di divincolarsi: perquisito, è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina e diverse decine di euro. L’arresto del 18enne è stato convalidato.