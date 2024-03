Catania Summer Fest: nuova location con 5 mila posti

CATANIA – Mentre è ancora in fase di definizione il prossimo cartellone del Catania Summer Fest, c’è un’importante novità per la nuova stagione di eventi estivi nel Giardino Bellini di Catania: spettacoli, concerti e appuntamenti in programma per il 2024 verranno realizzati all’interno di una nuova location con soli posti a sedere, una vera e propria arena nel cuore della città di Catania, per garantire maggiore sicurezza e tutela del grande spazio verde. Gli spazi del piazzale delle Carrozze, saranno infatti oggetto di un intervento che mira a rendere maggiormente funzionale e fruibile la porzione della Villa che ospita gli eventi della stagione estiva.

Un progetto che nelle prossime settimane verrà portato a esecuzione, condiviso con la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, finalizzato a rendere sostenibili gli appuntamenti in programma, realizzato grazie al coordinamento di Giuseppe Ferraro. Il nuovo allestimento prevede, infatti, la realizzazione di un palco in legno e una tribuna con soli posti a sedere, un rinnovamento di primaria importanza che insieme a all’offerta ancora più ampia di proposte artistiche e di eccezionale livello, permetterà di valorizzare la principale location cittadina all’aperto, con 5 mila posti tutti a sedere, in un contesto ordinato e di tutela massima del giardino.

“La Villa Bellini, quest’anno, con gli accorgimenti adeguati che si andranno a realizzare – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – si rilancia come fulcro di una rassegna culturale come tra le principali manifestazioni in Italia per numero di eventi organizzati, flussi di pubblico e presenze, capace di generare anche un indotto economico a beneficio delle attività commerciali e di attrattività turistica, segnalandosi come città di importanti appuntamenti musicali. Nelle date libere da spettacoli musicali o teatrali negli spazi attrezzati, inoltre, sarà possibile realizzare attività ludiche per bambini e ragazzi o attività sportive e ricreative”.

Grazie ad una funzionalità capace di adattarsi a diverse tipologie di spettacolo, la struttura amovibile potrà accogliere eventi con tanti nomi di rilievo, tra quelli dei più grandi cantautori e interpreti della musica italiana contemporanea che hanno già annunciato le date dei loro concerti alla Villa Bellini. Tra gli altri: Il Volo, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Pooh, Antonello Venditti, ma anche le icone pop che dominano le classifiche, da Annalisa a Mahmood passando per Achille Lauro e Irama, ma anche Tommaso Paradiso, Salmo e Noyz, CCCP, Marcella Bella, Tony Hadley e altri artisti di livello nazionale e internazionale

In dettaglio il progetto per l’allestimento dell’arena-teatro prevede che l’amministrazione Comunale realizzi un palcoscenico coperto a pianta rettangolare. L’area antistante destinata al pubblico, sarà composta dalla platea e dalla sezione dove saranno installate le tribune, costituite da 29 file di sedute rialzate e la torre di regia. La platea verrà attrezzata con una pedana in legno e potrà essere allestita con posti a sedere divisi per settori. La parte scenica, comprensiva dell’allestimento di palco e zona riservata al pubblico, non occuperà l’intera area del piazzale nella sua lunghezza totale, lasciando parte libera da ingombri.

L’accesso al piazzale delle Carrozze rimarrà sempre aperto durante gli orari di apertura della Villa comunale per garantire a cittadini, visitatori e turisti piena fruibilità degli spazi di verde pubblico del Giardino Bellini. L’area, infatti, verrà chiusa solo nelle ore immediatamente precedenti agli eventi per consentire le operazioni propedeutiche di sicurezza, per poi riaprire ai soli possessori dei titoli d’ingresso durante le serate di spettacolo: una condizione di maggiore sicurezza garantita e funzionalità proprio dagli allestimenti che il Comune sta per approntare.