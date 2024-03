Catania, pomeriggio da lupi

m.c.) Il Catania di nuovo al tappeto. Prima regala tre gol in fotocopia all’Avellino, poi si sveglia ad inizio ripresa e per poco non completa la rimonta (questa sì una novità in una stagione in cui i rossazzurri, una volta andati sotto, non sanno più reagire) e, infine, cade nuovamente nei consueti errori con gli irpini che alla fine chiudono 5-2.

Riassunto di una partita che Lucarelli decide di affrontare con il 4-3-3 iniziale: Ndoj parte dal 1′, così come Furlan, Peralta e Marsura. In avvio i ritmi sono bassi e il Catania regge, l’Avellino accumula una quantità industriale di calci d’angolo (7 nei primi 24 minuti) ma non colpisce. Appena però decide di farlo, trova un Catania molle che concede tre reti in un quarto d’ora. Apre l’ex Rocca che approfitta di un pallone messo in mezzo da Sgarbi battendo Furlan.

Siamo alla mezz’ora, trascorrono meno di tre minuti e i padroni di casa bissano, con un’azione quasi identica. Ancora Sgarbi sulla destra e questa volta è Gori a superare il portiere rossazzurro. Non esistono coperture preventive e il terzo gol nasce addirittura da un angolo del Catania. Contropiede avellinese e De Cristofaro (in probabile fuorigioco) si invola verso l’area di Furlan: prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete per il 3-0.