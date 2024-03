Catania-Padova: 1.500 tifosi ci saranno

Porte chiuse, ma i tifosi ci saranno lo stesso. Il giudice sportivo e la questura hanno accolto la richiesta del Catania e della Lega Pro per la finale di Coppa Italia di Serie C Catania-Padova in programma martedì prossimo alle 20.30: 1.500 under 14 potranno seguire la partita del Massimino in Tribuna B. Sugli spalti dunque ci saranno i ragazzi del settore giovanile rossazzurro e delle scuole calcio affiliate, nonostante fosse stato stabilito di disputare la sfida di ritorno senza pubblico dopo i tumulti durante la gara di andata. L’intento della società etnea è quello di diffondere “un messaggio incentrato sul tifo positivo”. Inoltre la terna arbitrale e i ventidue calciatori schierati dall’inizio entreranno in campo con 25 bambini: sulle maglie di questi ultimi ci saranno frasi sui valori dello sport.