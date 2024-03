CATANIA – Un pregiudicato è stato bloccato questa mattina dalla polizia di Catania dopo un lungo inseguimento. L’uomo, sottrattosi al controllo di una volante in via Palermo, è scappato. Durante l’inseguimento da parte della polizia, ha speronato più auto, poi ha abbandonato la macchina e ha proseguito la fuga a piedi in un canalone. Alla fine è stato raggiunto e fermato dagli agenti.