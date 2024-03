Catania, maxi rissa tra giovani in pieno centro

Domenica sera con maxi rissa in pieno centro a Catania. Secondo una prima ricostruzione, sembra che due gruppi di giovani si siano dati appuntamento poco dopo le 20 in corso Italia davanti a uno dei locali più frequentati della città, il Caffè Europa. Dopo uno scambio di insulti, è scoppiato uno scontro violento nei pressi del locale, che ha riportato danni alle proprie strutture (video pagina Facebook Catania dà spettacolo). Al sopraggiungere delle forze dell’ordine, i giovani si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Pare che ad avere la peggio sia stata una ragazza, non facente parte dei due gruppi, che avrebbe riportato una ferita alla testa. Sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, che ha comportato anche seri disagi alla circolazione, e risalire ai responsabili.