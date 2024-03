Catania-Lucarelli, è divorzio

E’ finita la terza avventura di Cristiano Lucarelli a Catania. Il 5-2 rimediato ad Avellino costa caro all’allenatore livornese, giunto a metà novembre al posto di Tabbiani con un accordo fino a giugno 2026 con opzione sul terzo anno.

La fine del rapporto tra Lucarelli e il club etneo tramite risoluzione consensuale con buonuscita è stata sancita al rientro dalla trasferta del Partenio, dopo un incontro col vicepresidente Grella con il quale non è mai nato un vero feeling. Con Lucarelli vanno via il vice Vanigli, il preparatore atletico Colombino e il preparatore dei portieri Spinosa.

La squadra per il momento verrà affidata a Michele Zeoli, ex allenatore della Primavera ora guidata da Biagianti, attuale componente dello staff tecnico della prima squadra e già in panchina contro Picerno in Coppa Italia e Cerignola in campionato in seguito all’esonero di Tabbiani. Il suo vice, come anticipato su Telecolor ad Anteprima Corner, potrebbe essere l’ex rossazzurro Leo Vanzetto, ex tecnico di Lamezia e Sant’Agata. La preparazione atletica verrà affidata con pieni poteri a Giovanni Petralia.

La dirigenza ha dunque optato per il secondo cambio stagionale in panchina nel tentativo di invertire la rotta: nelle ultime nove giornate i rossazzurri hanno collezionato una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte finendo al limite della zona playout.

La gestione Lucarelli si chiude con la finale di Coppa Italia raggiunta, ma un cammino in campionato molto deludente: 1,17 di media punti in 17 incontri, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte (il suo predecessore Tabbiani ha chiuso a 1,25 in 12 incontri). Il dato complessivo, migliorato dal cammino nella coppa di categoria (tre vittorie e una sconfitta), è di 21 incontri con una media punti di 1,38 (uguale a quella di Tabbiani in 13 gare).