CATANIA – E’ stato denunciato dalla polizia di Catania un 40enne sudanese pregiudicato che esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo in via Di Prima. Gli agenti sono intervenuti ieri sera in seguito alla segnalazione di un parcheggiatore molesto. Il 40enne è stato denunciato per la violazione del Dacur al quale era sottoposto e sulla base del quale gli era stata inibita la frequentazione di quella zona. L’uomo, nel corso della stessa mattinata, era già stato denunciato per la stessa ragione, in quanto trovato in via Gambino mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore.