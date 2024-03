CATANIA – Una pattuglia della polizia, passando per viale Libertà, ha notato un uomo che spingeva uno scooter il cui frontale in plastica era divelto ed i fili elettrici tranciati. Da un controllo immediato è emerso che l’uomo, un 49enne catanese, era pregiudicato e non ha saputo fornire giustificazioni plausibili sul possesso del ciclomotore. Da ulteriori accertamenti si è risalito al proprietario, una donna che lo aveva lasciato parcheggiato in via Pola in serata, legato ad un palo dell’illuminazione mediante una catena. Pertanto, il 49enne è stato arrestato per furto aggravato e il veicolo restituito alla legittima proprietaria.