CATANIA – Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono state sanzionate 7 persone: tre in via Dusmet, una in largo Paisiello, una in via Domenico Tempio, una in via Simeto e una in piazza Federico di Svevia. In quest’ultima piazza è stato notato un altro parcheggiatore con a carico già un Daspo urbano che gli vietava di operare in quella piazza e nelle vie limitrofe. È stato denunciato.