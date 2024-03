CATANIA – I poliziotti catanesi delle volanti, durante un posto di controllo in via Gelso Bianco, hanno denunciato un 50enne per riciclaggio. L’uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’auto alla quale era stata applicata una targa associata a un’altra macchina per impedire che venisse riconosciuta la provenienza illecita. Anche il numero di telaio dell’auto è risultato contraffatto. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo per accertarne la proprietà.