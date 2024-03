CATANIA – Durante un posto di controllo notturno in via del Rotolo la polizia di Catania ha fermato un’auto proveniente da viale Alcide De Gasperi, con a bordo un 35enne e un 27enne. Entrambi avevano precedenti: il più grande era sottoposto alla sorveglianza speciale, quindi è stato denunciato, ma anche multato per guida senza patente. In macchina sono stati trovati vari arnesi: chiavi inglesi, connettori metallici, set chiavi Torx, scaldacollo e guanti da lavoro, di cui si assumeva la paternità il 27enne, denunciato a sua volta per possesso ingiustificato di chiavi alterate.