CATANIA – La polizia di Catania ha fermato in piazza Giovanni XIII per un controllo un motociclo che appariva sospetto. Il conducente, un 45enne, appariva nervoso e a conferma dei sospetti dei poliziotti, già a una prima verifica della targa, il motociclo è risultato rubato alcuni giorni prima in via D’Annunzio. Inoltre, nel sotto sella gli agenti hanno trovato un marsupio contenente un cacciavite a taglio e una tenaglia. Il conducente è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Avendo una misura a suo carico di affidamento in prova ai servizi sociali, verrà anche segnalato al tribunale.