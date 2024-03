CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta sulla strada statale 114, vicino a un noto hotel, per la segnalazione arrivata al 112 di una violenta aggressione in strada. La vittima ha raccontato che poco prima, un uomo, sorpreso a rubare del materiale in un suo terreno, lo ha aggredito. Nel corso della colluttazione, l’uomo lo ha minacciato con un coltello e dopo aver infranto con un vaso il parabrezza della sua auto, è scappato. Gli agenti si sono messi alla ricerca dell’aggressore, riuscendo a intercettarlo. L’uomo, un pregiudicato catanese 44enne, è stato trovato in possesso di un altro coltello, diverso da quello utilizzato per l’aggressione, poiché durante la fuga se ne era disfatto. Il 44enne è stato denunciato per tentata rapina, porto di armi od oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato.