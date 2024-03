CATANIA – Ieri sera la base Aeromobili della guardia costiera di Catania ha ricevuto una chiamata di intervento per l’evacuazione di un membro dell’equipaggio di una nave porta rinfuse, Ocean Sky ad oltre 160 miglia nautiche a sud-est della città di Catania. L’intervento a favore di un marittimo di nazionalità azera, che riportava una frattura esposta di polso ed avambraccio sinistro, è avvenuto nel momento in cui la nave battente bandiera panamense si è avvicinata alla costa siciliana, entrando nel raggio di intervento dei mezzi ad ala rotante.

L’elicottero, decollato dall’aeroporto di Catania Fontanarossa, si è diretto sul punto indicato, il recupero è avvenuto intorno alle ore 02:50, interessando il ponte dalla nave, partita dal porto di Istanbul e diretta verso il porto di Dordrecht, in Olanda. Il traumatizzato è stato condotto presso l’ospedale Cannizzaro di Catania per le necessarie cure in seguito all’evento.