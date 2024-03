Fabrizio Moro in Sicilia. Due le tappe del tour estivo: il 28 agosto alla Villa Bellini di Catania per il concerto all’interno della rassegna etnea Sotto il vulcano fest, il giorno dopo al Teatro di Verdura di Palermo per il Dream pop fest. Il cantante romano, che recentemente ha anche diretto il suo secondo film “Martedì e venerdì”, aprirà “Una vita intera tour 2024” con una prima data-evento sabato 25 maggio al palazzo dello sport della sua città, per poi esibirsi live in tutta Italia. Sul palco sarà affiancato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte.