CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 39enne e un 25enne, entrambi catanesi e pregiudicati, per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti delle volanti mentre si trovavano in via Dusmet hanno intercettato i due a bordo di un’auto che procedeva a velocità sostenuta. Insospettiti, li hanno inseguiti, intimandogli più volte di fermarsi. L’inseguimento si è protratto fino a via Mulino Santa Lucia dove i due sono stati bloccati. Il conducente 39enne è stato trovato in possesso di marijuana, mentre il 25enne aveva un coltello a serramanico e diverse buste con droga. In casa del 25enne, inoltre, sono stati trovati marijuana, Mdma e ketamina, un farmaco anestetico utilizzato in campo medico utilizzato spesso anche come stupefacente, e 2.255 euro. Il conducente dell’auto, inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.