Blitz a Lentini, c’è anche un’arma a forma di penna

SIRACUSA – Due arresti e due denunce per spaccio di sostanze stupefacenti e un’arma clandestina sequestrata al termine dell’operazione che ha visto impegnati a Lentini, nel Siracusano, 50 tra agenti della polizia di Stato, carabinieri e militari della guardia di finanza e personale della polizia penitenziaria. Arrestato un 38enne perché, al termine della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un’arma clandestina costruita artigianalmente a forma di penna, con una cartuccia calibro 6.35, 9 grammi di marijuana e 0,26 grammi di crack. Arrestata una 71enne, perché nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato 750 grammi di marijuana e numerose bustine con tracce di altro stupefacente. Un panetto di hashish di 100 grammi è stato trovato in un esercizio commerciale per la vendita di frutta. Nel complesso identificate 119 persone, controllati 65 veicoli e 9 esercizi commerciali.