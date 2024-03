AVOLA (SIRACUSA) – Il 4 marzo si è allontanato dall’ospedale di Avola, dove era ricoverato. Sebastiano D’Amico non ha fatto ritorno nella struttura; il 47 enne ha bisogno di cure e non è in grado di provvedere a se stesso. Ultimo avvistamento alle 10.30 circa sulla statale 115 Avola-Noto. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notizie a contattare il numero 112.