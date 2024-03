Armati di spranga rubano smartphone a un ragazzino

MESSINA – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale dei minorenni di Messina, nei confronti di tre giovani egiziani indagati per rapina e lesioni personali. I militari hanno avviato le indagini dopo la denuncia di un minorenne messinese che ha segnalato di essere stato aggredito in centro a Messina e di essere stato colpito con calci e pugni da tre giovani che, armati di una spranga di ferro, lo hanno derubato del cappellino e dello smartphone, procurandogli anche lievi lesioni. Dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno rintracciato i tre egiziani.