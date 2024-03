Al centro di Catania ancora tanti tombini otturati

“Se non si provvede in tempo la situazione rischia di diventare drammatica. E’ vero che da moltissimo tempo Catania non viene colpita da eccezionali ondate di maltempo ma questo non è un motivo valido per abbassare i livelli di attenzione”. In questi giorni la presidente di Borgo-Sanzio Maria Spampinato ha raccolto le richieste di molti residenti del III municipio che sottolineano come tanti tombini restino ancora otturati. “Parliamo di un problema che riguarda, a macchia di leopardo, gran parte del territorio di Borgo-Sanzio. Nel corso delle varie sedute itineranti degli ultimi mesi, non ultimo quella con il consiglio del I municipio in piazza Santa Maria di Gesù, stiamo mappando le zone maggiormente colpite per segnalarle, in seguito, all’assessore di competenza e agli uffici comunali preposti. Avere un sistema per il deflusso delle acque piovane perfettamente funzionante è fondamentale per avere un municipio più vivibile e sicuro e con l’amministrazione centrale la collaborazione è massima”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook