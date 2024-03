A rischio anche Catania-Giugliano

Non solo Catania-Padova. Anche Catania-Giugliano è a rischio porte chiuse. A certificarlo è una nota dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive nella quale il prossimo match casalingo in campionato dei rossazzurri, in programma giovedì prossimo alle 20.45, viene “rinviato alle valutazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, si invita la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C ad interessare la società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi”.

Intanto, dopo gli incidenti verificatisi nella finale di andata della Coppa Italia di Serie C a Padova e costati la finale di ritorno a porte chiuse al Massimino, è arrivato, come prevedibile, l’immediato divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri in occasione della partita in programma domenica, alle 14, contro la Turris. Difficilmente, nella stagione in corso, ai sostenitori etnei verrà consentito di seguire la propria squadra fuori casa.