A Giarre non c’è posto per i morti

GIARRE (CATANIA) – È emergenza al cimitero di Giarre per la mancanza di loculi e ipogei per la sepoltura. A segnalarlo sono stati i competenti uffici comunali. Il presidente del consiglio comunale Giovanni Barbagallo esprime “grave preoccupazione” definendo “allarmante che il Comune non disponga più di loculi per la tumulazione dei nostri cari defunti. Tale carenza non rischia di diventare solo un problema sociale ma anche igienico sanitario. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature è infatti indispensabile evitare gravi ritardi nelle sepolture che rischiano di trasformare la nostra camera mortuaria in un luogo di attesa prolungata. A breve la situazione rischia di esplodere in tutta la sua gravità”. Barbagallo lancia un appello al sindaco Leo Cantarella e alla giunta comunale affinché si prendano provvedimenti tempestivi.