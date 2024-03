“A Catania pochi vigili ma tante multe”

CATANIA – “È noto che una delle nostre principali criticità è l’esiguo numero di vigili. In attesa di buone notizie da Roma, proviamo a intervenire quotidianamente distribuendo gli sforzi in tutti i quartieri”. Il sindaco di Catania Enrico Trantino rende noto su Facebook che “ieri, per esempio, hanno agito in zona Canalicchio/Barriera con 3 pattuglie di viabilità e una di annona. Partendo dalla via Leucatia la viabilità ha elevato 124 verbali di divieto di sosta (marciapiedi, passaggi pedonali, intersezioni, doppia fila, ecc.) e la polizia commerciale ha redatto 10 verbali e 3 sequestri a carico di ambulanti abusivi di ortofrutta. Inoltre la polizia commerciale ha svolto un servizio congiunto con la questura in corso Indipendenza e ha elevato 10 verbali e 3 sequestri a carico di ambulanti abusivi di ortofrutta e ha sanzionato un meccanico auto abusivo. Nei giorni scorsi ci sono stati controlli a San Cristoforo, in corso Italia, via Guzzardi, piazza Europa, piazza Mancini Battaglia, viale Mario Rapisardi e in altre zone della città. Vorremmo fare di più, ma di certo non stiamo fermi”.