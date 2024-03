Svincolo Canalicchio chiuso: e domani si raddoppia

CATANIA – Primo giorno dopo la chiusura dello svincolo di Canalicchio in direzione del centro città. Non è andato affatto bene per gli automobilisti, c’era da aspettarselo: lunghe code si sono formate sia in zona Canalicchio, su via Carnazza e sulle strade parallele. Completamente bloccata dalle 7.30 del mattino la circonvallazione dove si sono formate lunghe code con gli automobilisti inferociti. A peggiorare la situazione, un tamponamento avvenuto alle 8 circa del mattino tra quattro auto in coda sull’Asse dei servizi in direzione Catania Sud, svincolo Zia Lisa, è intervenuta la polizia stradale. Incidente di minore entità, sempre in mattinata, di fronte al centro Anas. E da domani, mercoledì 20 marzo, verrà chiusa anche la parte dello svincolo da via Nuovaluce in direzione San Gregorio, tangenziale e caselli autostradali della A18, così come ha riferito il comandante della polizia locale di Tremestieri Etneo, Carmelo D’Urso.

Si tratta dei lavori di manutenzione sull’autostrada A18 ‘Diramazione di Catania’. Gli interventi, che riguardano la riqualificazione delle barriere di sicurezza, con la chiusura delle rampe di ingresso di entrambi gli svincoli di Canalicchio. Il restringimento della carreggiata riguarda circa due chilometri dal km 0,500 al km 2,300 in direzione Messina e circa un chilometro, dal km 2,300 al km 1,000, in direzione Catania. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 maggio 2024.