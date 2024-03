A Catania è il ‘bomba day’

E’ stato necessario far evacuare case, lo stabilimento della Sibeg (dove viene imbottigliata la Coca Cola) e della sede Amts, chiudere strade nell’arco di quattro metri per far brillare un ordigno da 250 chili di nazionalità tedesca, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, trovato in contrada Pantano D’Arci, nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento, che si sono concluse alle 12.15, sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo a Fontanarossa, interdetto solo per brevi fasce orarie (tra le 7.30 e le 8 e tra le 12 e le 12.30). Non si sono riscontrate particolari criticità per l’operatività dello scalo etneo.

Alle 6 del mattino, su disposizione della Prefettura, è stato aperto il Centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della St Microelecronics. All’operazione hanno preso parte i militari del Quarto Reggimento guastatori di Palermo e dell’aeroporto di Sigonella, Enac, Enav, Asp, Sac, Croce Rossa, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, forestale, polizia municipale e protezione civile comunale. L’ordigno è stato prelevato e interrato per ridurre il potenziale esplosivo e condurre le operazioni in totale sicurezza.