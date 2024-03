A Catania chiuso centro scommesse abusivo

CATANIA – Gli agenti hanno eseguito il sequestro di un centro scommesse telematico nel quartiere di Librino, ubicato in un garage, avendo riscontrato che risultava completamente abusivo. Sul posto è stato sorpreso, inoltre, un avventore intento a scommettere. Oltre al locale sono stati sottoposti a sequestro: 6 postazioni per scommesse con case completi di monitor e tastiera, 3 slot machine, una macchina cambia soldi, 2 stampanti, una macchina per stampare le scommesse, un biliardo e diversi televisori.

È stata anche sequestrata la somma di euro 65,00 quale provento dell’attività illecita, nonché un frigo con bibite. Il titolare pregiudicato è risultato completamente privo di qualsiasi autorizzazione. È stato quindi denunciato perché svolgeva abusivamente l’attività di raccolta scommesse e gioco d’azzardo.