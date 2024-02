Vodafone down dalle 13 di oggi. I problemi maggiori riguardano il traffico dati. Migliaia le segnalazioni degli utenti in tutta Italia. Disservizi rilevati anche dal sito downdetector: Roma, Milano, Palermo, Cagliari, Firenze e Catania le posizioni più segnalate. Coinvolti anche i clienti di Ho e PosteMobile. Al momento le cause del disservizio non sono ancora note e Vodafone sui canali ufficiali non ha pubblicato dichiarazioni. Al momento i problemi riguardano soprattutto la rete mobile.