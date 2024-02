VITTORIA (RAGUSA) – Un romeno di 28 anni, A.I., è stato arrestato a Vittoria dai carabinieri dopo una condanna a 15 anni di reclusione per l’omicidio di Farhat Abdessalem, un tunisino di 47 anni, avvenuto alla periferia di Vittoria nell’aprile del 2017 e per l’occultamento del suo cadavere. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa. Il romeno è stato rintracciato nella frazione marinara di Scoglitti; i militari lo hanno rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa.