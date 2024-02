Travolto e ucciso da auto senza freno a mano

NOTO (SIRACUSA) – Un 73enne è morto a Noto travolto da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista in strada si sarebbe fermato per un guasto alla sua vettura. Un altro automobilista si sarebbe fermato per prestargli soccorso quando improvvisamente uno dei due veicoli, presumibilmente senza freno a mano, avrebbe iniziato a muoversi all’indietro travolgendo il 73enne. I due automobilisti e alcuni passanti avrebbero provato a soccorrere l’uomo, deceduto però prima dell’arrivo dell’ambulanza.