Tardelli si autodenuncia a Pantelleria: processato

MARSALA (TRAPANI) – Sarebbe stato lo stesso Marco Tardelli a far scattare il procedimento penale che lo vede imputato per abusivismo edilizio davanti al tribunale di Marsala. L’ex calciatore di Juventus e Inter, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 in Spagna, nel 2022 si sarebbe infatti autodenunciato per “sanare” l’abuso relativo alla realizzazione della piscina accanto alla sua casa di Pantelleria. In seguito alla denuncia la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani ha chiesto un sopralluogo e i vigili hanno scoperto che era stato anche ampliato il dammuso. In passato anche altri vip come politici e attori con ville a Pantelleria sono finiti sotto processo per abusivismo edilizio davanti al tribunale di Marsala.

Tardelli (oggi 69enne) e la compagna Myrta Merlino proprio a Pantelleria avevano vissuto brutti momenti nell’agosto del 2022 per l’incendio che ha devastato l’isola. “In 15 minuti si è scatenato l’inferno, siamo stati velocissimi a scappare e quindi non posso dire di avere avuto paura per noi: ma per la casa sì e invece è un miracolo che è ancora qui, intatta”, aveva dichiarato l’ex calciatore. Che adesso per quella stessa casa è sotto processo.