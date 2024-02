Studenti e donne sulla carrozza del Senato

A Catania con l’uscita della carrozza del Senato sono ufficialmente cominciati i festeggiamenti per Sant’Agata. Poco prima delle 12 le due classiche berline settecentesche trainate da cavalli sono uscite da Palazzo degli elefanti e hanno sfilato lungo piazza Duomo e via Etnea. A bordo, novità di quest’anno, alcuni ragazzi delle scuole medie e alcune donne, una su tutte Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, la ventenne uccisa il 6 ottobre del 2015 con 48 coltellate dall’ex fidanzato. Le altre donne del comitato salite sulla carrozza sono Fernanda Pontorno, Valeria Rizzo e Clara Leonardi. Gli studenti a bordo invece della carrozza grande sono Chiara Costantino, Alessandro Pagliotta e Salvatore Ferlito.

La scelta del sindaco Enrico Trantino di non salire sulla carrozza del Senato era stata già annunciata e motivata: “Amare Sant’Agata significa anche amare Catania. La devozione per la patrona deve avvenire senza esibizionismi, non si può essere buoni devoti senza essere buoni cittadini. Io per primo darò l’esempio rinunciando a salire sulla carrozza del Senato perché il primo cittadino sia uguale a tutti gli altri anche in questo momento di condivisione civica”. Nella mattinata è poi seguita la processione per l’offerta della cera dalla chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla cattedrale.

