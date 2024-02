Stretta sugli automobilisti ‘alticci’

CATANIA – I carabinieri del comando provinciale hanno multato 72 automobilisti, che, sottoposti ad accertamenti per la misurazione del quantitativo di alcool nel sangue mediante alcoltest, hanno mostrato valori superiori al limite consentito dalla legge. In conseguenza di ciò, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo superiore ai 75 mila euro, contestualmente hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida per la successiva sospensione e al sequestro dei loro autoveicoli.

Per 41 dei trasgressori la sola sanzione amministrativa e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, mentre per gli altri 31 è scattata la denuncia penale e il ritiro della patente, poiché avevano nel sangue un tasso alcolemico superiore al consentito. Si tratta, nel complesso, di soggetti di Catania e provincia con età variabile dai 20 ai 63 anni, alla guida di ogni tipo di veicolo, dall’utilitaria, al SUV per arrivare ad auto di lusso, come una Porsche 911.