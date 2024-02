Stop ai tre topi d’auto catanesi

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Erano passate da poco le 2 di notte quando ai carabinieri di Gravina è arrivata una telefonata da parte di un cittadino, il quale ha riferito di aver visto due uomini che stavano forzando un furgone in via Gaetano Donizetti a San Giovanni La Punta. Correndo sul posto, una pattuglia ha incrociato la Lancia Y di colore bianco che era stata segnalata. A bordo c’erano tre persone, corrispondenti alla descrizione. La macchina si è subito accostata.

A questo punto è scattato il controllo: i giovani sono risultati tre catanesi di 28, 29 e 32 anni, abitanti nei quartieri di Librino e San Cristoforo e già conosciuti alle forze dell’ordine. In auto avevano vari attrezzi artigianali, notoriamente utilizzati anche per forzare gli sportelli. Sono stati quindi denunciati per possesso di ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. In aggiunta il 28enne alla guida è stato anche multato (2.257 euro) per guida senza patente, mai conseguita. In via Donizetti è stato individuato un furgone con i portelloni posteriori forzati e aperti.